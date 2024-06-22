Вооруженный ножом пациент порезал медсестру и двух охранников В Сиднее пациент с ножом напал на персонал больницы и ранил троих

Фото: Zhu Hongye/XinHua/Global Look Press

В австралийском городе Сидней в ночь на 22 июня местный житель, вооруженный ножом, напал на персонал больницы, пишет 1News со ссылкой на полицию. Пострадали двое охранников и медсестра, они получили легкие травмы. Нападавшего задержали, после выписки его допросят и направят на судебно-психиатрическую экспертизу.

Секретарь Союза службы здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Джерард Хейс назвал произошедшее «бессмысленным насилием». Он отметил, что персонал больницы получил не только физические травмы, но и эмоциональные.

Ранее житель города Синельниково Днепропетровской области Украины напал с ножом на сотрудника военкомата. Он получил ранение руки. Предполагается, что напавшему хотели вручить повестку. Против него было возбуждено уголовное дело по статьям «Препятствование законной деятельности ВСУ» и «Покушение на убийство».

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что бывший боец ЧВК «Вагнер» проник в чужой дом и набросился с ножом на 12-летнего мальчика в Краснодарском крае. Как уточнил канал, в результате подросток попал в больницу с ранением в груди, его состояние оценивалось как тяжелое. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.