Вооруженный гранатой мужчина ворвался в мэрию армянского Масиса

Фото: Социальные сети

В Армении вооруженный гранатой мужчина ворвался в здание мэрии города Масис. Он расположен в 15 километрах от Еревана. Об этом сообщает онлайн-издание 168:am

По данным нашего источника, в здание мэрии проник вооруженный гранатой мужчина. Он бросил гранату из здания мэрии и ведет беспорядочный огонь, — говорится в сообщении издания.

Как рассказал один из сотрудников мэрии, глава города Давид Амбарцумян находится в отпуске и в момент нападения отсутствовал в здании. В соцсетях градоначальник в связи с инцидентом написал, что он вернулся из отпуска и надеется, что инцидент решится бескровно.

Узнав о происшествии, произошедшем в мэрии, я незамедлительно вернулся из отпуска и сейчас нахожусь в рабочем процессе. Будем надеяться, что здравый смысл восторжествует, и инцидент разрешится бескровно, — написал Амбарцумян.

В пресс-службе полиции республики подтвердили информацию о нападении.

Мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии Масиса. В настоящее время ведутся переговоры с ним, — отметили в ведомстве.

По информации местных жителей, мучжина с гранатой — 36 летний местный житель. Ранее он входил в состав совета старейшин (городского совета) Масиса.