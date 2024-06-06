Вооруженные силы Казахстана подняли по тревоге ВС Казахстана подняли по тревоге в рамках проведения занятий

Фото: МО Казахстана

В соответствии с проведением занятий по боевой готовности Вооруженные силы Казахстана были подняты по тревоге, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. Это произошло в рамках летнего периода обучения, который начинается с 1 июня и завершается 31 октября 2024 года.

Личный состав всех видов вооруженных сил, родов войск, региональных командований, соединений, войсковых частей и учреждений был поднят по тревоге в рамках проведения занятий по боевой готовности, — говорится в сообщении.

По данным Минобороны республики, персонал находится на постоянной дислокации на полигонах, аэродромах, стартовых позициях и на море, чтобы отработать порядок действий в каждой ситуации.

Ранее заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин на брифинге заявил, что власти Казахстана не поддерживают санкции США и Евросоюза против России и других стран, но вынуждены соблюдать такую политику. По его словам, ограничения очень сильно задевают страну. Жумангарин отметил, что в стране небольшая экономика, и Казахстан не выдержит санкционного давления. Прежде всего речь идет о предприятиях республики.