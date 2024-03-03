Вооруженные банды выпустили сотни заключенных из главной тюрьмы Гаити Gazette Haiti: банды напали на тюрьму в столице Гаити и освободили заключенных

Фото: Odelyn Joseph/AP/TASS

Участники вооруженных группировок напали на главную тюрьму Гаити в Порт-о-Пренсе, сообщает новостной портал Gazette Haiti. Во время нападения бандиты выпустили несколько сотен содержавшихся под стражей заключенных.

Данные о пострадавших и жертвах нападения не приводятся. При этом известно, что охранников тюрьмы отпустили после освобождения заключенных. Атака случилась в тот момент, когда в стране отсутствовал премьер-министр Ариэль Анри, который достиг соглашения в Кении об отправке миротворческого контингента в Гаити для борьбы с вооруженными бандами.

Уровень безопасности на Гаити существенно снизился после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза. Кроме того, в августе того же года в стране произошло землетрясение, жертвами которого стали более 2,2 тысячи человек. Согласно данным ряда источников, банды контролируют более 80% территории столицы и консолидируются в других регионах страны. Ранее появлялись сообщения о планах преступников сместить правительство Анри силовым путем.

Также сообщалось, что жену Моиза включили в список подозреваемых в причастности к его убийству. По данным New York Times, бывшая первая леди Мартин Моиз дала показания, которые противоречат сведениям других свидетелей, что указывает на ее неоднозначную роль в трагедии.