Володин заявил, что власти США манипулируют Украиной

За руководством Украины стоит правительство Соединённых Штатов, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. По словам политика, основными участниками украинского конфликта стали США, Вашингтон и Брюссель, которые «прибрали к рукам власть», установив нацистский режим на Украине. Об этом сообщает РИА Новости. Володин также заявил, что американское руководство будет бороться за сохранение своих украинских полномочий ценой жизни мирных граждан.

США будут воевать на Украине до последнего украинца. К этому надо готовиться. И когда мы говорим о ситуации, предельно всем должно быть понятно: США, Вашингтон, Брюссель — вот основные участники конфликта на Украине, которые власть прибрали к рукам, приставили к должностям нацистов. И сегодня мы боремся на Украине с последствиями этих действий. Но за Украиной стоит США. За властью, которая ими манипулируется, — заявил он.

Ранее Володин высказался насчет кризисной ситуации на Украине, которая, по его мнению, возникла из-за геноцида русскоязычного населения в Донбассе, а не из-за территориальных вопросов. Он отметил, что Россия встала на защиту российских граждан и соотечественников.

Спикер Госдумы также назвал оскорбления, которые позволил себе президент США Джо Байденом в адрес российского лидера Владимира Путина истерикой от бессилия. Он предположил, что глава Белого дома болен и ему необходимо пройти медицинское обследование.