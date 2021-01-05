Володин уверен, что политическая система США находится в кризисе

https://static.news.ru/photo/7582e36c-50e8-11eb-ba66-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что политическая система США находится в глубочайшем кризисе. Американским политикам следует заняться своими внутренними проблемами и прекратить вмешиваться в дела других стран.

События в США требуют серьёзного анализа и оценки. Но уже сейчас очевидно, что американская политическая система находится в глубочайшем кризисе, — приводятся слова Володина на сайте нижней палаты.

Политик считает важным, чтобы в США быстрее решили свои проблемы и стали строить политику на основе невмешательства в дела других государств.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что протесты в США стали «расплатой» за цветные революции, которые Вашингтон устраивал по всему миру. Волна этих революцией сносила правителей Северной Африки, Югославии, лишила Украину нормальной власти и покусала изрядно Белоруссию. Политик подчеркнул, что «сколько верёвочка ни вейся, конец будет». У Зюганова события в Вашингтоне вызывают «большую тревогу», поскольку являются последствиями «жульнической воровской кампании».

Политик Владимир Жириновский заявил, что события в Вашингтоне показывают, что демократические институты в стране продолжают работать, но происходят перекосы против действующего президента США Дональда Трампа.

Как писал NEWS.ru, ранее один из руководителей республиканцев в американском сенате Джон Корнин высказал мнение, что в столице страны было «пробито дно». Так он оценил произошедшие беспорядки в Вашингтоне.