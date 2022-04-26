Володин: Украина — террористическое государство Володин обвинил Украину в международном терроризме

Украина превратилась в террористическое государство, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram, комментируя информацию о задержании наёмников, которые по заданию СБУ планировали убийство российских журналистов Владимира Соловьёва, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселёва, Евгения Попова, Ольгу Скабееву и режиссёра Тиграна Кеосаяна. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за планирование покушений на журналистов в России.

Необходимо признать: Украина — террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны, — сказал он.

Володин отметил, что власти Украины сперва развязали войну против собственного народа, а затем «перешли к терактам против мирных граждан других стран».

Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии, — отметил он.

25 апреля ФСБ задержала группу участников запрещённой в России неонацистской организации, которая готовила убийство тележурналиста Владимира Соловьёва по заказу СБУ. При задержании у подозреваемых обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5, а также наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику.

Позже в ФСБ заявили, что задержанные также обсуждали возможность покушения на журналистов Дмитрия Киселёва, Маргариту Симоньян, Ольгу Скабееву и других.