«Сила —в правде»: Володин назвал главную причину кризиса на Украине

Кризисная ситуация на Украине возникла из-за геноцида русскоязычного населения в Донбассе, а не из-за территориальных вопросов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. Он отметил, что Россия встала на защиту российских граждан и соотечественников. Так Володин прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о том, что Киеву решать, пожертвовать своей территорией или нет для мирного урегулирования конфликта.

Кризис на Украине произошёл не из-за территорий, а из-за геноцида русскоязычного населения. Мы встали на защиту наших граждан и соотечественников в Донбассе. Для нас это вопрос безопасности, мирной жизни и выстраивания добрых отношений, — написал Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что слова Байдена построены на понятной только ему логике. Это исключительно колониальное мышление.

По словам Володина, президент США — несчастный человек, застрявший в прошлом, где-то во времени холодной войны.

Для главы Белого дома не существует ценности человеческой жизни и свободы, ему чужды такие понятия, как общая история, вера, культура. Всё это для него лишь декорация, красивая ширма для достижения корыстных целей. Чтобы Байден понял это, он должен принять систему ценностей РФ, что вряд ли возможно, отметил спикер нижней палаты.

Для него сила в деньгах, а для нас — в правде, — сказал Володин.

Байден, выступая перед американскими десантниками на военной базе в польском Жешуве, заявил, что у них появится возможность лично оценить мужество украинцев. Он сказал военным, что они «окажутся там».

Хозяин Белого дома не стал распространяться по поводу того, когда и зачем они окажутся на Украине. Позже представитель Белого дома уточнил, что отправка американских войск на Украину не планируется.

Володин ранее назвал президента Украины Владимира Зеленского военным преступником и сторонником нацистской идеологии. По мнению председателя нижней палаты, украинский лидер вместе с приспешниками обязан понести наказание за содеянное.