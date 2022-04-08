Володин призвал Борреля подать в отставку после слов о конфликте на Украине

Российские флаги подняли над зданием администрации отбитого ВС РФ города Херсон и административным строением через дорогу, сообщают местные жители. Помимо этого, монумент, расположенный на ранее называвшейся «площади Небесной сотни» перед строениями, также поменяли: вместо портретов погибших в ходе Евромайдана граждан повесили орнамент.

Теперь наша площадь вновь стала площадью Свободы. Не хватает, конечно, немножко дедушки Ленина, — шутит воодушевленный автор видео. В ходе спецоперации город был взят под контроль российскими войсками в марте....