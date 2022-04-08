Володин призвал Борреля подать в отставку после слов о конфликте на Украине
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
19:29, 09 апреля 2022
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Страны Евросоюза должны немедленно добиться отставки главы европейской дипломатии Жозепа Борреля из-за его заявления о завершении конфликта на Украине. Такое мнение выразил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. В своём Telegram-канале он написал, что долг Боррель заключается — пытаться разрешать кризисные ситуации дипломатическим путём.
Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза. Его долг искать решение проблемы дипломатическим путём, — сказал Володин.
Спикер Госдумы отметил, что высказывание Боррель можно считать открытым заявлением Запада о своей насстоящей цели — тому, к чему западные страны в течение нескольких лет, поставляя оружие на Украину.
Война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО, — добавил Володин.