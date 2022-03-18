Володин потребовал от США и НАТО прекратить поставки оружия на Украину

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от Соединённых Штатов и стран НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину. В своём Telegram-канале он написал, что Западу, если он желает мира, правильно было бы направлять средства не на военные поставки Киеву, а на оказание гуманитарной помощи населению.

США и страны НАТО должны прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину, — заявил Володин.

Он подчеркнул, что каждый день украинские националисты «используют гражданское население как живой щит», прикрываясь женщинами и детьми. По словам спикера нижней палаты парламента, оружие, боеприпасы им поставляют страны НАТО, а наёмники, «пополняющие ряды батальонов националистов, вербуются на территории стран Североатлантического альянса с согласия их руководства».

Володин добавил, что когда Байден и его коллеги по НАТО призывают к миру, «они в первую очередь должны начать с себя». По его словам, именно по их вине отдаляется возможное урегулирование ситуации на Украине через путь её демилитаризации и денацификации. Володин также заявил, что они не хотят, чтобы эта страна стала независимой, внеблоковой.

Всё, что происходит сегодня на Украине: гибель мирных людей, потоки беженцев — прямая ответственность Вашингтона и Брюсселя. Странам Запада вместе с США, если они желают мира, правильно было бы направлять средства не на военные поставки, а на оказание гуманитарной помощи населению, — отметил спикер ГД.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что атаки на президента РФ Владимира Путина идут с одной целью — разрушить Россию. По его словам, авторы подобных нападок в адрес российского лидера совсем не знают россиян. Он добавил, что к американскому президенту Джо Байдену постепенно приходит понимание, что за происходящее на Украине придётся отвечать ему.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.