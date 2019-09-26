Вашингтон нередко использует двойные стандарты в области противодействия внешним угрозам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в беседе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
В ходе встречи был затронут вопрос обмена законодательным опытом в сфере борьбы с иностранным вмешательством. Володин пояснил, что имеющиеся в России наработки в данной области являются калькой с законов, ранее принятых в США.
Глава нижней палаты российского парламента отметил, что американские власти, с одной стороны, сами работают над решением вопросов противодействия внешним угрозам. С другой, США препятствуют в этом другим государствам и запрещают принимать соответствующие законы, сообщает
Володин добавил, что Штаты сами допускают вмешательство в дела других стран, игнорируя при этом мнение ООН и международные договорённости.
Ранее News.ru писал, что депутаты Госдумы планировали пригласить посла США в России на заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ. Поводом для этого послужили публикации в Twitter посольства маршрута движения участников несогласованной акции в Москве.