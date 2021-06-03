Володин объяснил, почему в Киеве переименовывают «советские» улицы

https://static.news.ru/photo/c986856e-c504-11eb-8588-96000091f725_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Киева решили переименовать улицы, названные именами советских героев — покорителей космоса, чтобы нынешняя власть Украины удержала власть. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Руководство Украины планомерно пытается разрушить все то, что есть у многонационального украинского народа. <...> Сейчас замахнулись на достижения советского времени. Именно на достижения. А как иначе оценить решение, связанное с переименованием улиц, названных именами героев — покорителей космоса? К чему это может привести, совершенно очевидно. Для чего это делается, тоже понятно — чтобы удержать власть, — считает политик.

По его мнению, украинский народ не простит политиков, которые с ним так поступают. Володин отметил, что Валентине Терешковой — первой в мире женщине-космонавту, не нужно доказывать свои заслуги, признанные многими странами и народами. Спикер Госдумы предположил, что президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко пытаются состояться через переименование улиц. Володин отметил, что этот путь является неправильным и опасным.

Разорванные экономические отношения восстановятся. А подобное — вряд ли забудется, — добавил спикер Госдумы.

Закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов» действует на Украине с мая 2015 года. По нему власти страны занимаются переименованием городов и улиц, которые были названы в честь советских государственных деятелей.

Так, в октябре 2018 года Киевский городской совет переименовал улицу Маршала Жукова в Деснянском районе в улицу Кубанской Украины. Власти заявили, что пошли на такой шаг для восстановления исторической памяти. В июне 2021 года Киев решил переименовать переулок русского писателя Александра Радищева, улицу академика Глеба Кржижановского, а также переулок Валентины Терешковой.