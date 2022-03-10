Володин предложил пригласить Нуланд на допрос о биолабораториях на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что в рамках парламентского расследования в отношении деятельности биолабораторий на территории Украины первой на дачу показаний необходимо пригласить заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд, передаёт РИА Новости.

Первое — начать с приглашения для дачи показаний Виктории Нуланд. Она информирована. Вот её вызывайте и начинайте вначале опрашивать, а потом допрашивать, ей необходимо прибыть и пояснить, зачем там лаборатории создали США, — сказал Володин.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что в биолабораториях, созданных и финансируемых США на Украине, проводились опыты с коронавирусом летучих мышей. Он подчеркнул, что целью этих и других исследований было создание механизма скрытого распространения смертоносных заболеваний.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила проведение 11 марта заседания СБ ООН, на котором намерена обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине. Минобороны устроило презентацию, посвящённую данной теме. Из неё следовало, что США направили более $200 млн на работу биологических лабораторий на Украине.

Депутаты Госдумы приняли обращение к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине. По словам Вячеслава Володина, депутаты крайне озабочены деятельностью на Украине биологических лабораторий, свидетельствующих о грубейшем нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления бактериологического и токсинного оружия.