Володин заявил, что Европе придётся компенсировать России урон от санкций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал незаконными санкции западных стран против России. Москва намерена потребовать компенсацию за тот вред, который они нанесли российской экономике, и странам Европы рано или поздно придётся его компенсировать, написал он в своём Telegram-канале.

Санкции против Российской Федерации незаконны. К этой теме мы еще вернёмся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике, — подчеркнул Володин.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил ранее, что западные страны де-факто развязали против России экономическую войну, однако задушить экономику страны и изолировать её с помощью санкционного давления не получится. По его мнению, на Россию оказывают беспрецедентное давление, страна фактически находится «на особом положении».

Ранее руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов заявил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России может затронуть банковскую и нефтяную сферы. Особенно негативно, по его мнению, они способны сказаться на Сбербанке и ВТБ, чья «фундаментальная привлекательность» и так не на высоте.