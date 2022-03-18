Володин назвал ошибкой решение Зеленского о запрете 11 партий на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский допустил очередную ошибку, запретив работу 11 партий в стране, написал в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, украинский лидер своим решением расколол общество, так как среди запрещённых политических партий были парламентские.

Зеленский, будучи прежде всего шоуменом и актёром, допустил очередную ошибку: своим решением расколол общество — среди запрещённых партий есть парламентские, — отметил политик.

Володин считает, что главе Украины стоило вести с партиями диалог, однако Зеленский выбрал другой путь. Действия украинских властей он назвал обычной практикой «затыкания рта неугодным».

Спикер Госдумы также заявил, что отсутствие какой-либо реакции со стороны европейских стран показывает, что Запад занял «страусиную позицию» и предпочитает закрывать глаза на действия Киева.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на время действия военного положения в стране остановить любую деятельность 11 политических партий. В перечень попавших под запрет вошли в том числе «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Партия Шария.