Володин: Конгресс США обязан объявить импичмент Байдену

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале, что Конгресс США должен объявить американскому президенту Джо Байдену импичмент. Обоснованием для этого, по мнению Володина, является то, что в 2017 году власти США подписали закон, запрещающий финансирование деятельности батальона «Азов», но в марте 2022-го Соединённые Штаты отправили Украине военную помощь на сумму $1 млрд, которая пойдёт в том числе бойцам батальона.

Конгресс США должен покончить с двойными стандартами и призвать к ответу Президента США Байдена. Если США — правовое государство, других решений быть не может. Вина за кровь мирных граждан, пролитую неонацистами «Азова», ложится на Президента США. А это вопрос Гаагского трибунала, — написал Володин.

Ранее спикер Госдумы потребовал от Соединённых Штатов и стран НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину. В своём Telegram-канале он написал, что Западу, если он желает мира, правильно было бы направлять средства не на военные поставки Киеву, а на оказание гуманитарной помощи населению.

Спикер Госдумы также сообщал, что целью специальной военной операции России на Украине является спасение людей и демилитаризация. Он добавил, что Соединённые Штаты всегда находятся там, где есть их экономические интересы. Он напомнил, что 19 лет назад Соединённые Штаты вторглись в Ирак, где погибли, по разным оценкам, до полумиллиона человек.