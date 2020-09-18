Володин допустил причастность иностранных спецслужб к делу Навального

https://static.news.ru/photo/e4a1cb9a-f97d-11ea-bddf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Заявления Европарламента говорят о том, что в ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным замешаны иностранные спецслужбы, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин призвал бундестаг в рамках парламентского измерения обсудить, насколько в произошедшем с госпитализированным оппозиционером замешаны спецслужбы, а так же чиновники иностранных государств.

После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств. И если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения, — подчеркнул политик.

Навальному стало плохо на борту летевшего из Томска самолёта 20 августа. Российские врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Немецкие военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

Как писал NEWS.ru ранее, соратникам и близким оппозиционера Алексея Навального, которые могли вывезти из России бутылки со следами якобы яда, может грозить до семи лет заключения, считает глава коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнёры» Александр Грибаков.