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Жители ряда районов в Луганской народной республике остались без воды из-за аварии на украинском водопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия ЛНР «Лугансквода».

Как сообщает ТАСС, из-за снижения давления в Петровском магистральном водопроводе 14 сентября насосная станция прекратила свою работу. В результате была остановлена подача воды в сёла Славяносербского района. На предприятии «Лугансквода»...