https://static.news.ru/photo/f9aa813a-d6fb-11e9-8fc9-fa163e074e61_660.jpgСпециальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт ВолкерФото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Минские соглашения имеют всё необходимое для успешной реализации урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
Минские соглашения имеют все необходимые составляющие для того, чтобы минский процесс (по урегулированию ситуации в Донбассе. — Ред.) был успешным, — цитирует его РИА Новости.
Так он прокомментировал слухи о возможном вовлечении в переговорный процесс Вашингтона.
Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что новые украинские власти не стремятся к выполнению Минских договорённостей, поскольку до сих пор не выработали чёткого внешнего и внутриполитического курса, писал News.ru.