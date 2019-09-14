Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минские соглашения имеют всё необходимое для успешной реализации урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Минские соглашения имеют все необходимые составляющие для того, чтобы минский процесс (по урегулированию ситуации в Донбассе. — Ред.) был успешным, — цитирует его РИА Новости.

Так он прокомментировал слухи о возможном вовлечении в переговорный процесс Вашингтона.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что новые украинские власти не стремятся к выполнению Минских договорённостей, поскольку до сих пор не выработали чёткого внешнего и внутриполитического курса, писал News.ru.

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