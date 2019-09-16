Курт Волкер, уже долгие годы выполняющий непыльную работу спецпредставителя США по Украине (да и ту не очень хорошо), продолжает жечь глаголом с любой трибуны, которую ему только согласятся предоставить. Теперь он выдал пламенное интервью украинскому изданию ТСН, где пообещал России, ни много ни мало, повторение судьбы Советского Союза.

Когда журналист спросил Волкера, верит ли тот в то, что Крым однажды опять окажется под сине-жёлтыми флагами, он не моргнул глазом и заверил, что это непременно случится. Рано или поздно, так или иначе, но случится. А в качестве примера привёл «освобождение от оккупации» Прибалтики.

Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Так же мы имеем очень жесткую позицию по Крыму — мы не согласимся с российской аннексией Крыма, — заявил он, подчеркнув, что такой же позиции придерживается Евросоюз.

Таким образом, исходя из логики американского представителя, можно сделать вывод: он ожидает возврата Крыма Украине после распада России. С одной стороны, это довольно грустно для Киева, поскольку ему ясно дают понять, что при нынешнем положении вещей на новую смену прописки полуострова рассчитывать не приходится, какую бы сплочённость не демонстрировали его западные союзники.

Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

С другой, он как официальный представитель Вашингтона фактически прямым текстом заявил, что одна из целей внешней политики США — уничтожение политического строя страны в том виде, в каком он существует сейчас. Для дипломата вообще-то непростительная вольность, такими громкими заявлениями просто так не разбрасываются. И если это согласованное с начальством заявление, нам следует иметь его в виду при любых дальнейших переговорах с американцами. Если же это его самодеятельное творчество, то, право-слово, давно пора обратить внимание на то, что человек просто профнепригоден и не представляет себе, какие заявления дипломат имеет право делать, а какие нет.

Но есть у меня ещё один отвлечённый вопрос: в чем заключается рабочий функционал Волкера? Для двусторонних контактов вроде бы есть целое американское посольство с послом. Если Волкер должен как-то способствовать разрешению военного конфликта, то у него это получается очень плохо, поскольку он намертво, как и Киев, отрицает возможность переговоров с главными заинтересованными лицами — жителями Донбасса. При этом, судя по его заявлениям, Минские соглашения он даже не видел в глаза, что не мешает ему постоянно к ним апеллировать.

В принципе, Волкера можно понять: хорошая кухня, красивые девушки, приятный климат, минимум обязанностей. Надо только периодически поднимать боевой дух местным политикам разных уровней заявлениями о всесторонней поддержке Вашингтона, обещать неминуемое светлое будущее, если Киев будет прислушиваться к советам старших товарищей. Интересно было только узнать, как американские налогоплательщики отнеслись бы к такой работе, если бы вообще заинтересовались Украиной и узнали, что у их страны там есть целый специальный представитель. Причём, судя по его навыкам, эту работу может выполнять даже обычный реднек из Техаса без потери качества.