https://static.news.ru/photo/04a15ed2-5af6-11ea-ac60-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Военный контингент США и стран НАТО будет полностью выведен из Афганистана в течение 14 месяцев. Соответствующее положение закреплено в совместной декларации Вашингтона и Кабула по установлению мира в Афганистане.

В документе отмечается, что необходимым условием для вывода войск является выполнение движением «Талибан» (запрещено в России), договорённостей с США, сообщает телеканал TOLO News.

Некоторое время назад стало известно, что госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Доху для подписания соглашения с талибами.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп намерен сократить численность военных в Афганистане до 8,6 тысячи человек.