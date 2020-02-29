Военный контингент США и стран НАТО будет полностью выведен из Афганистана в течение 14 месяцев. Соответствующее положение закреплено в совместной декларации Вашингтона и Кабула по установлению мира в Афганистане.
В документе отмечается, что необходимым условием для вывода войск является выполнение движением «Талибан» (запрещено в России), договорённостей с США,
Некоторое время назад стало известно, что госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Доху для подписания соглашения с талибами.
Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп намерен сократить численность военных в Афганистане до 8,6 тысячи человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен