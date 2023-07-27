Войска Руанды перешли границу ДР Конго Reuters: войска Руанды перешли границу ДР Конго

Фото: Cyril Ndegeya/XinHua/Global Look Press

Войска Руанды перешли границу Демократической Республики Конго и вступили на ее территорию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление командования Вооруженных сил ДР Конго. По информации издания, подразделения руандийской армии атаковали позиции сил безопасности республики.

Командование республики не приводит численность подразделений, вторгшихся на территорию ДР Конго. Также не сообщается о пострадавших в ходе нападения.

Обострение в отношениях между соседними странами произошло в январе 2021 года. Тогда повстанцы из группировки «Движение 23 марта» начали активные боевые действия на востоке ДР Конго. Власти республики обвинили Руанду в поддержке боевиков.

Ранее стало известно, что в Нигере произошел государственный переворот. 26 июля группа военнослужащих заблокировала президентский дворец и отстранила от власти действующего главу государства Мохамеда Базума. На территории страны приостановлена деятельность госучреждений, границы Нигера закрыты. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Нигере, призвал восстановить конституционный порядок в стране.