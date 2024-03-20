Войска Франции на Украине: что заявил глава СВР и как ему ответил Париж

Фото: defense.gouv.fr

Армия Франции со времен Алжирской войны не несла таких потерь за рубежом, как за время конфликта на Украине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. При этом в Министерстве вооруженных сил Франции опровергли его слова. Что известно о войсках Парижа на украинской территории — в материале NEWS.ru.

Что сказал Нарышкин о войсках Франции на Украине

По словам Нарышкина, во французском Министерстве вооруженных сил потери признают «неофициально».

Глава СВР также отметил, что военное руководство Франции опасается недовольства офицеров из-за потерь военнослужащих на Украине. Он утверждает, что у Парижа уже есть проблемы с поиском «добровольцев» для замены «выбывших» французских комбатантов на украинском театре военных действий.

По данным директора СВР, Франция уже готовится отправить на Украину военный контингент, его численность на начальном этапе может составить порядка двух тысяч военнослужащих. По словам Нарышкина, в Париже опасаются, что такое значительное воинское подразделение не получится незаметно перебросить и расквартировать на украинской территории.

Как Минобороны Франции ответило Нарышкину

В Министерстве вооруженных сил Франции опровергли слова Сергея Нарышкина о наличии французских военных на территории Украины и планах Парижа отправить на помощь ВСУ контингент численностью около двух тысяч бойцов. Ведомство оценило это заявление главы СВР как «часть систематического использования массовой дезинформации».

«Мы призываем к максимальной бдительности», — написало министерство в Twitter (X).

Что сказала Захарова о позиции Минобороны Франции

Французские власти, отрицая слова главы СВР о присутствии французских военных на Украине и готовности Парижа направить в эту страну контингент численностью две тысячи человек, снова отказываются от своих граждан, предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?» — с иронией отметила дипломат, комментируя соответствующую позицию французского Минобороны.

Готова ли Франция к военному столкновению с РФ

Франция не готова к военному столкновению с Россией, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя заявление Сергея Нарышкина о подготовке Парижа к отправке войск на Украину. Он отметил, что не получал соответствующих сведений.

При этом Соболев указал, что французский лидер Эммануэль Макрон нагнетает обстановку, когда говорит о такой возможности. По его оценкам, на подготовку НАТО к войне с Россией указывает множество факторов, включая размещение США крупнейшей военной базы в Румынии и учения у границ с Россией.

«По нашим прогнозам, прямое столкновение НАТО с РФ возможно через четыре-пять лет», — предположил он.

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