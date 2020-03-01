https://static.news.ru/photo/22f8fa9e-5b77-11ea-bead-fa163e074e61_660.jpg Фото: Horst Galuschka/imago-images.de/Global Look Press

Возможная полномасштабная война Турции с Сирией станет капканом для страны и её президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявили в турецкой партии Vatan («Родина»).

Мы предупреждаем — Турцию толкают в капкан. Вместе с Турцией втягивают в капкан и нашего президента. Эту ловушку создали администрации США и Израиля, — цитирует РИА Новости решение ЦИК партии.

Политики из Vatan уверены, что недруги Анкары стремятся добиться того, чтобы правительство Эрдогана оказалось без поддержки в стране и в мире. В партии призвали власти страны сотрудничать с Россией и Ираном для урегулирования кризиса в Идлибе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что действия Турции в Сирии вызвали недоумение среди читателей иностранных СМИ. Часть из них заявляют, что Анкара не может «хозяйничать» на территории иностранного государства. Ряд комментаторов к материалам в прессе задаются вопросом, что вообще турецкие войска «забыли» в республике, куда их «никто не звал». Некоторые даже сомневаются в состоянии душевного здоровья Эрдогана.