Война Палестины и Израиля, девушки в плену: что пишут военкоры 7 октября

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Столкновение Израиля и Палестины, видео с пленными девушками-военнослужащими, продвижение ХАМАС, Украина и поставки оружия палестинцам, проблемы у ЦАХАЛ — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события на Ближнем Востоке. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Евгений Поддубный: «На все события мы теперь смотрим через призму СВО»

«Планомерное уничтожение коллективным Западом механизмов безопасности поместило мир в сложную субстанцию, которая не позволяет использовать те приемы оценки, что были нормой до 24 февраля. Израильское государство в лице руководителей и с помощью сформированного мнения большинства наплевали на могилы собственных отцов и дедов, когда поддержали неонацистский киевский режим», — отметил он.

Военкор обратил внимание, что в настоящее время «мир не может существовать в рамках повального применения двойных стандартов».

«Сила и влияние — это то, что действительно важно для оценок. Западные ценности просто обманка. Бусы. А в реальности все без блеска и со следами крови. Новый виток палестино-израильского конфликта — это просто иллюстрация сна царя Навуходоносора. Колосс давно не тот», — добавил Поддубный.

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«Но все равно это не армейское вторжение. Сегодняшние события четко показали, что бывает, когда ты полностью полагаешься на техническое превосходство. Малые маневренные группы просто врываются в незащищенные города, пользуясь эффектом внезапности. И берут их под условный контроль. Как в Харьковской области в прошлом году. Только второго эшелона с тяжелой техникой, артиллерией и прочими атрибутами наступления у палестинцев не будет. Контроль над тем же Ашкелоном не означает, что арабы смогут его удерживать и противостоять армии. Скорее всего, уйдут в Газу при подходе подразделений ЦАХАЛ», — считает военкор.

По словам Коца, Израиль «будет бить по жилым кварталам, а палестинцы показывать на видео мертвых детей».

«Может, даже будет наземная операция. Которую никто не назовет ни вторжением, ни оккупацией. Если надо, резервисты пойдут в армию, эстрадные звезды не разбегутся по более спокойным странам, общество сплотится вокруг ЦАХАЛ. Факап разведки отойдет на второй план», — добавил он.

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«К вечеру 7 октября ХАМАС продвинулось с территории сектора Газа на 35–40 км. В данный момент палестинцы контролируют порядка 1,5 тыс. кв. км территории Израиля — от Керем-Шалома на западе до окрестностей Сдерота, Нетивота и Ашкелона на севере и северо-востоке. Под контролем ХАМАС территории Эшкольского районного совета, а также дороги, ведущие в сторону израильской авиабазы Хацерим, где базируются израильские истребители F-35I Adir, и подъезды к военной базе Цехелим», — сообщил источник.

Readovka сообщила, как вооруженные палестинцы берут в плен израильтян

«В ХАМАС заявляют, что взяли в плен ряд израильских солдат и офицеров. На кадрах видно, как палестинцы везут полураздетых мужчин в багажнике автомобиля и избивают, сопровождая все выстрелами и криками. Ранее сообщалось, что боевики взяли в плен женщину-военную. Ее также полуголую везли в багажнике автомобиля в сектор Газа. В плену над израильскими военными, в том числе и девушками, издеваются», — отметили авторы канала.

Андрей Медведев: «Вообще, сейчас один из главных вопросов: откуда у палестинцев столько оружия?»

«Кто их надоумил кидать сбросы с коптеров? Разговоры о том, что с Украины оружие уходит на Ближний Восток, шли давно. Были и публикации. Были и заявления — хоть и весьма осторожные — сотрудников западных разведок. Да, на фоне этого израильские спецслужбы были сильно затянуты во внутриполитический кризис. И проспали. Но это не отменяет вопроса „Откуда дровишки?“. Когда израильская армия доберется до складов палестинцев, будет очень интересно. Очень», — написал журналист.

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«Квадрокоптеры со сбросами успешно используются не только в конфликте на Украине, но и нашли свое применение на Ближнем Востоке, где Израиль делал ставку на новые технологии для защиты своих рубежей. Видимо, средства РЭБ в ЦАХАЛ не были готовы к такому развитию событий. Но, как показывает практика, нельзя недооценивать возможности беспилотной авиации. Как итог — группа пехоты и автоматический пулемет выведены из строя, и минимум один танк уничтожен», — отметил источник.

«Рыбарь» похвалил некоторые действия Палестины в конфликте с Израилем

«Чего у палестинских группировок нельзя отнять — это умения качественно высмеивать косяки оппонентов в лице израильтян и даже свои самые малозначительные акции раздувать до космических масштабов. Палестина смеется над железным куполом, системой безопасности — всем технологическим превосходством Армии обороны Израиля, которая в шаббат не смогла защититься от „дикарей“. Впрочем, учитывая снобизм израильтян и насмешки над арабами, огромное количество коррупционных скандалов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и откровенные военные неудачи, эти насмешки падают на благодатную почву», — написали авторы канала.

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