«Война или компенсация»: японцы предложили свой план по возвращению Курил

Японцы возмутились новостью о создании экономической зоны на Курилах и предстоящими военными учениями в этом районе. Читатели в комментариях к публикациям предложили свой план, как вернуть Курилы, пишет Yahoo News.

Один из читателей портала предложил «развернуть» корабли «Иджис» и построить военные порты в районе Немуро. Другой заявил, что Японии нужно попросить помощи у США и разрешить американцам построить на Хоккайдо военные базы.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что у Японии есть только два способа вернуть острова — это «война или громадная компенсация». При этом почти все уверены, что Токио нужно игнорировать все предложения России, которые касаются выгодного сотрудничества в области природных ресурсов. По мнению японцев, это якобы будет сильно нервировать Москву.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что, благодаря созданию особой экономической зоны на Курилах будет активно развиваться экономика, рыбная ловля и переработка, а также появятся рабочие места и заработает сфера туризма.