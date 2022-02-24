Война и акции: кто заработал и кто потерял на российско-украинском кризисе

Военная операция России на Украине вызвала панику на фондовых и финансовых рынках не только участвующих в конфликте стран, но и за восемь часовых поясов от них. Но если российский рынок и российский рубль обвалились, не оставив инвесторам особого выбора, то в странах Запада от вооружённого противостояния на «дальнем востоке» Европы кто-то проиграл, а кто-то выиграл. Причём названия и тех и других далеко не всегда очевидны или интуитивно понятны. NEWS.ru проследил за тем, что происходит на рынках США и Европы.

Из предсказуемых колебаний фондового рынка можно в первую очередь назвать рост акций компаний, так или иначе связанных с нефтяной и энергетической отраслями. Моментальный скачок цены нефти Brent до семилетнего рекорда — выше психологически значимого уровня в $100 за баррель — автоматически потянул вверх и акции американской (а еще больше — канадской) сланцевой «нефтянки», где цена уже в районе $90 делает её добычу суперрентабельной. Столь же предсказуемым оказался рост акций компаний из военно-промышленного комплекса, таких как Lockheed Martin или Palantir.

По данным аналитического портала Wall Street Bets , акции нефтяных компаний дадут их покупателям прибыль сразу же, в то время как акции из сферы ВПК отыграют вложения лишь в том случае, если Россия военная операция значительно затянется.

Аналитики видят выгоду во вложениях в нефтяные бумаги потому, что страны Европы могут по политическим соображениями перестать покупать российскую нефть или, во всяком случае, существенно снизить объёмы её поставок. Это означает, что европейцы окажутся намного сильнее, чем до сих пор, зависимыми от альтернативных источников энергоносителей, среди которых США занимают не последнее место.

Такие прогнозы основаны в том числе на действиях властей ФРГ, которые приостановили сертификацию трубопровода «Северный поток — 2» ещё до того, как российская армия начала наносить удары по объектам украинской военной инфраструктуры.

Jens Büttner/dpa/Global Look Press

В четверг эти прогнозы полностью оправдались, когда фондовый рынок Евросоюза просел на открытии на 2,75–4,0% на утренних новостях с Украины.

Поскольку на данный момент США сами не зависят от импорта энергоносителей, они в состоянии продавать их своим европейским союзникам по НАТО.

В то же время аналитики сходятся во мнении, что акции ВПК являются рискованными активами, поскольку их рост будет возможен только в условиях длительной эскалации российско-украинского конфликта и перехода его в разряд полномасштабной войны, что на сегодня, во всяком случае, не является гарантированным сценарием. В СМИ и соцсетях уже появляются мнения о том, что Россия может достигнуть своих задач и прекратить боевые действия ещё до конца текущей недели.

По данным JPMorgan Chase , очевидными бенефициарами напряжённости на востоке Европы видятся в первую очередь такие компании, как Exxon Mobil, EOG Resources, Pioneer Natural Resources и ещё ряд других игроков рынка энергоносителей.

Также с удовлетворением воспринимают новости с Украины компании Nutrien, Alcoa, U.S. Steel и прочие, работающие в сфере разработки и обработки полезных ископаемых. В эту же группу бенефициаров JPM Chase включил и компании ВПК, авиационной промышленности и смежных с ними областей Lockheed Martin, Northrop Grumman, Huntington Ingalls и ряд других.

На финансовом рынке и рынках драгметаллов комфортно ощутили себя держатели американского доллара, швейцарского франка, японской иены и других «защитных валют», а также обладатели золотых активов.

Lidia María Veles/NEWS.ru

Напротив, среди тех, чей бизнес может пострадать в результате российской СВО, JPM Chase перечисляет авиакомпании Boeing, Delta, United Airlines, American Airlines, а также широкий список компаний, работающих на потребительском рынке. Этот список включает такие всемирно известные корпорации, как McDonald's, Philip Morris, Estee-Lauder, PepsiCo, Herbalife.

При том что развитие российско-украинского кризиса остаётся неопределённым, он неизбежно усиливает волатильность рынков в краткосрочной перспективе, приведёт к ужесточению монетарной политики и тем создаст дополнительные риски для фондовых рынков, которые уже и так высоки из-за агрессивных действий центральных банков по сдерживанию инфляции, — указывают стратеги портала Seeking Alpha.

Американский фондовый рынок в целом крайне мало ощутит на себе последствия войны между Россией и Украиной, поскольку, по данным Seeking Alpha , только 0,6% из их общего числа ведут бизнес в России напрямую (ещё меньше, 0,1%, работают непосредственно с украинскими партнёрами). Внешнеторговый оборот Германии также ориентирован на Россию всего на 1,9% (для сравнения, Польша во внешней торговле ФРГ в 2021 году занимала 5,6%)

mil/vk.com

Но аналитики указывают на непрямые риски, вызванные уже упомянутым ростом цен на энергоносители, что автоматически вызовет рост цен на продукты питания, перевозки и снизит покупательскую способность населения во всем мире.

В частности, эксперт по фондовому рынку и инвестициям Николай Берзон сказал NEWS.ru, что потери или, напротив, заработки держателей акций целиком и полностью зависят оттого, как долго продлится сегодняшний российско-украинский кризис.

Те, кто сейчас сбрасывает бумаги, ожидают, что конфликт затянется на продолжительное время, и они пытаются зафиксировать прибыль, пока акции ещё на пике. Но они же не в мусорную корзину их выбрасывают — эти акции приобретают те, кто полагает, что ситуация нормализуется, грубо говоря, уже завтра и послезавтра они получат серьёзную прибыль на бумагах, которые на волне паники приобрели по бросовым ценам. Николай Берзон завкафедрой фондового рынка и инвестиций НИУ ВШЭ завкафедрой фондового рынка и инвестиций НИУ ВШЭ

Тем не менее американские компании, которые в своё время сделали крупные инвестиции в российскую экономику, пусть в небольшом количестве, но существуют, и их названия у всех на слуху. Это, к примеру, Caterpillar, Deere, Dover, Dow (не путать с Dow Jones), Intel. Держатели акций этих фирм, по расчетам Goldman Sachs , поступят очень правильно, если избавятся от их бумаг как можно скорее.

pixabay.com

Как считают в Goldman Sachs, связавшие себя с Россией иностранные компании могут пострадать в результате нынешнего кризиса намного сильнее, чем в 2014 году, когда власти США под угрозой финансовых и юридических санкций запретили американским компаниям (а рикошетом — и компаниям со всего мира) вести бизнес, если те обслуживали клиентов или имели партнёров в Крыму. Перспектива введения Соединёнными Штатами новых санкций против Москвы, о чём накануне объявил президент Джо Байден, также грозит превратить бумаги «русофильских» компаний в мусор.