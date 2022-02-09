«Война — это безумие»: папа римский о возможном конфликте на Украине

Возможная война на Украине будет безумием. Об этом заявил папа римский Франциск, выразив надежду, что напряжённость в отношениях между этой страной и Россией может быть преодолена посредством многостороннего диалога. Слова понтифика передаёт агентство Reuters.

Давайте продолжим молить Бога о мире, чтобы напряжённость и угрозы войны могли быть преодолены посредством серьёзного диалога и чтобы переговоры в «нормандском» формате могли способствовать достижению этой цели <...>. И давайте не будем забывать — война — это безумие, — заявил он.

Ранее Франциск выразил поддержку Украине и её народу. Он призвал разрешить ситуацию в стране путём серьёзного международного диалога. Понтифик также выразил большую озабоченность в связи с данными об объёмах производства оружия в мире.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что мир может оказаться на грани большой войны в случае вступления Украины в НАТО, а стремление Киева вернуть Крым и Донбасс может стать международной проблемой.