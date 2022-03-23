Войдет ли Польша во Львов и Тернополь

Один из самых таинственных аспектов переговоров в польской столице американского властелина, возможно, будет касается участия польских жолнежей — попросту солдат — в активной военной деятельности в ряде западноукраинских областей. Тех самых, что входили в состав межвоенной Польши, а до того столетиями были частью Австро-Венгерской империи. Известен разговор Сталина с союзниками после окончания Второй мировой войны, когда его упрекнули в том, что Львов никогда не входил в состав Российской империи. «Львов — нет, а вот Варшава входила», — невозмутимо отреагировал вождь народов.

Польские националисты (особенно после развала социалистического лагеря) подняли на свои знамёна борьбу за возвращение так называемых восточных кресов — территорий, которые после войны отошли советским республикам. Их любимый лозунг: «Помним Вильно, помним Львов». Территории, которые Польша в качестве компенсации получила по решению Потсдамской конференции по Одеру-Нейсе, их не удовлетворяют. В Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской областях давно раздают так называемые карты поляка всем, кто может доказать наличие польской крови хоть в третьем поколении, что на практике служит инструментом привлечения дешёвой рабочей силы с Украины.

Президент США Джо Байден Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Воинственные заявления звучат из Варшавы с самого начала нашей силовой операции на Украине. Ощущение, что местные крайне правые увидели в происходящем исторический шанс для себя. Наиболее одиозные фигуры польской политики пошиба Ярослава Качиньского вынашивают идею ввода так называемого натовского миротворческого контингента аккурат на украинский запад. Более того, Качиньский успел обкатать такую спорную идею с самим Владимиром Зеленским, прекрасно уже понимающим: подобные вопросы, которые и в натовских странах воспринимаются с большими опасениями, будут реально решаться на уровне уцелевших украинских генералов, а не его офиса.

Понятно, что об оккупации или тем более реальной аннексии части территории Украины вслух никто, естественно, не говорит даже в Польше. Но, во-первых, ввод миротворцев не бывает односторонней инициативой и не осуществляется при ведущихся военных действиях. Кроме того, поляки на территории Украины автоматически теряют «натовский зонтик», поскольку речь не идёт о непосредственной угрозе их территории, сколько бы они об этом ни рассуждали.

Потому-то натовские гранды к воинственным польским танцам относятся крайне настороженно. К тому же случись такой ввод польского военного контингента сейчас, был бы явно снижен накал антироссийской пропаганды с её леденящими кровь обывателя фейками и объявлением бесконечных пакетов антироссийских санкций.

Сами поляки пока также осторожничают, что доказала недавняя история с их отказом напрямую передать Украине ещё советские МиГи и Су. А операция с их переброской через американскую военную базу в Германии не понравилась ни США, ни Германии.

Ярослав Качиньский и Владимир Зеленский President Of Ukraine/Keystone Press Agency

Однако ряд местных аналитиков пытаются представить эту проблему как бы в проекции 3D. Поскольку же и России такой польский рывок может показаться по-своему привлекательным: занятие исконно бандеровских областей потребовало бы излишних потерь и усилий. А поляки, не забывшие устроенной бандеровцами «Волынской резни», стоившей жизни 100 тысячам поляков и евреев, могут действовать как бы в своём праве. Да и натовская фишка для западенцев по-своему привлекательна.

Впрочем, о разделе Украины под разными предлогами пока в Брюсселе говорить не принято. Но явно не только Польша, но и Венгрия с Румынией внимательно изучают исторические карты. Хотя было бы более целесообразно вчитаться в последние высказывания Сергея Лаврова.