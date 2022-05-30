Воевавший на стороне ВСУ южнокорейский наёмник предстанет перед судом

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Южнокорейский наёмник Ри Гын, который также известен в Сети как Кен Ри, вернулся на родину после участия в конфликте на Украине на стороне ВСУ и должен предстать перед судом, пишет Reuters. Отмечается, что сотрудники полиции задержали военного блогера прямо в аэропорту по прилёту. Власти Южной Кореи запретили своим гражданам въезд на Украину, а нарушителям грозит тюремный срок до года или штраф до десяти миллионов вон (около полумиллиона рублей).

Наёмник заявил, что вернулся на родину из-за травм крестообразных связок обеих ног, которые он планирует вылечить, и уточнил, что готов сотрудничать со следствием, — сказано в публикации.

В настоящее время он находится на недельном карантине из-за коронавируса.

Иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, рассказали, что им выдают плохое обмундирование и снаряжение, ранее написала американская газета The Washington Post. Отмечается, что боевики пожаловались, что несут большие потери. В публикации при этом сообщается, что наемники симулируют травмы и намеренно ломают своё оружие. Автор материала указал на то, что военные из-за нехватки снаряжения, в том числе новых батарей, использовали незащищённые мобильные телефоны и приложения для быстрого обмена сообщениями.