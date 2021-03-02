Военным ДНР разрешили открывать упреждающий огонь

https://static.news.ru/photo/1d85253a-7bf9-11eb-aa4d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащим самопровозглашённой Донецкой народной республики разрешили открывать огонь на подавление огневых точек Вооружённых сил Украины.

Подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника, — цитирует «Интерфакс» сообщение Народной милиции ДНР.

С 27 июля прошлого года в Донбассе действуют дополнительные меры контроля перемирия, которое должно продлиться до полного урегулирования кризиса в регионе.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Как писал NEWS.ru, на заседании партии «Слуга народа» украинские депутаты обсудили законопроект о создании территориальных центров комплектования на базе военкоматов и о срочном призыве на службу резервистов при возобновлении боевых действий в Донбассе. В случае принятия закона военнослужащих смогут призвать в течение суток без объявления мобилизации. В резерв войдут уже отслужившие граждане, имеющие боевой опыт. Этот законопроект уже был принят в первом чтении Верховной радой в октябре 2020 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс ни при каких условиях. Глава государства пояснил, что у него перед глазами стоят люди, получившие в Донбассе травмы и увечья. Путин подчеркнул, что «мы должны подумать о последствиях» любого шага прежде, чем принимать решение.