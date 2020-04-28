Военный ВС Украины, под наркотиками, убил двух сослуживцев в Донбассе

https://static.news.ru/photo/c3ad2988-88fe-11ea-8df6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Koshmal/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Военный Вооружённых Сил Украины, находясь под действием наркотических веществ, открыл стрельбу по сослуживцам в Донбассе. В результате происшествия двое погибли, один получил ранения.

Уточняется, что, приняв наркотические вещества, военный ВСУ принял сослуживцев за ополченцев, поэтому открыл стрельбу, сообщает «Газета.ru».

Инцидент произошёл возле населённого пункта Зайцево, в районе расположения 58-й бригады ВСУ.

Портал отмечает, что стрелка не смогли задержать, он скрылся с места происшествия. Военная полиция разыскивает его.

Ранее NEWS.ru писал, что в самопровозглашённой Луганской народной республике обвинили военнослужащих ВС Украины из-за сокрытия от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вооружения, из которых стреляли по ЛНР. Народная милиция ЛНР сообщила о трёх обстрелянных домах и ранении одного местного жителя.