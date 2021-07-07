Военный вертолёт упал на границе с Гаити

Вертолёт ВВС Доминиканской Республики разбился на границе с Гаити. Об этом сообщает газета Dia.

Авиакатастрофа произошла в пограничном городе Химани, когда вертолёт пытался приземлиться. Нет никаких данных о погибших и пострадавших.

Издание Listin Diario приводит другие подробности крушения воздушного судна. По данным журналистов, вертолёт загорелся при взлёте, когда его винт ударился о топливный бак. Пожар был быстро потушен.

Воздушная машина участвовала в военной операции, которая была развёрнута властями страны после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Политика застрелили ночью 7 июля, после того как злоумышленники напали на его резиденцию. Сообщалось, что, кроме главы государства, погибла его супруга, но позже эта информация была опровергнута.

На смерть Моиза отреагировал глава Белого дома Джо Байден. Он заявил, что осуждает это преступление, а США готовы оказать необходимую поддержку стране. Политик пожелал скорейшего выздоровления Мартине Моиз.