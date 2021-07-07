Военный вертолёт упал на границе с Гаити

Вертолёт ВВС Доминиканской Республики разбился на границе с Гаити. Об этом сообщает газета Dia.
Авиакатастрофа
Издание Listin Diario
Воздушная машина участвовала в военной операции, которая была развёрнута властями страны после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Политика застрелили ночью 7 июля, после того как злоумышленники напали на его резиденцию. Сообщалось, что, кроме главы государства, погибла его супруга, но позже эта информация была опровергнута.
На смерть Моиза отреагировал глава Белого дома Джо Байден. Он заявил, что осуждает это преступление, а США готовы оказать необходимую поддержку стране. Политик пожелал скорейшего выздоровления Мартине Моиз.