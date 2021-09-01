Военный вертолёт США упал в воду в Калифорнии

Вертолёт ВМС Соединённых Штатов потерпел крушение у берегов Сан-Диего в штате Калифорния. Об этом сообщатся на официальной странице флота США в Twitter.

Как известно, на данный момент на месте крушения проводятся поисково-спасательные работы.

Поисково-спасательные операции продолжаются с участием нескольких воздушных и плавсредств береговой охраны и военно-морского флота, — говорится в заявлении.

По имеющимся данным, вертолёт MH-60S совершил штатный вылет с борта авианосца Abraham Lincoln. Он упал в воду приблизительно в 110 километрах от берега.

Ранее стало известно, что опытный образец Ил-112В потерпел катастрофу в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы близ авиабазы Кубинка. По предварительным данным, к крушению привели помпаж и разрушение двигателя. Его элементы попали в топливную систему, что привело к возгоранию.

Экс главный конструктор «Ил» Николай Таликов рассказал, что на протяжении нескольких лет эксперты знали о проблемах с двигателями самолётов этой серии, однако молчали. По его словам, в компании слишком долго не обращали внимания на возможность неполадок, в результате чего инцидент и стал возможным.