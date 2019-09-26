https://static.news.ru/photo/eb4a7648-e071-11e9-8f16-fa163e074e61_660.jpgФото: Andrew Arch/Wikimedia Commons
Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил Соединённых Штатов совершает разведывательный полёт вдоль российского побережья Чёрного моря.
Лайнер вылетел с авиабазы Сигонелла, находящейся на итальянском острове Сицилия, сообщил в Twitter мониторинговый ресурс Plane Radar.
17:30 мск. Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США ( VP-9 [KNUW]), с бортовым номером 169332, взлетевший с авиабазы Sigonella, производит разведывательный полёт вдоль Российского побережья Чёрного моря.#USNAVY#Poseidon#P8Apic.twitter.com/p8FOEntnKO