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Заявление президента США Дональда Трампа в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским о том, что он поможет с возвращением Крыма, бессмысленно. Такого мнения придерживается глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.

Для того чтобы что-то вернуть, нужно это иметь. Крым является частью России, а не США, поэтому обещать вернуть чужую территорию — это бессмысленно и напрасная трата времени, — цитирует его...