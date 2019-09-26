Фото: Andrew Arch/Wikimedia Commons

Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил Соединённых Штатов совершает разведывательный полёт вдоль российского побережья Чёрного моря.

Лайнер вылетел с авиабазы Сигонелла, находящейся на итальянском острове Сицилия, сообщил в Twitter мониторинговый ресурс Plane Radar.

Ранее News.ru писал, что три военных самолёта и дальний беспилотник США 23 сентября совершили разведывательные полёты недалеко от границы с РФ на Балтике и в Чёрном море.

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