Военный разведчик назвал выгодные для России и КНР сферы сотрудничества Разведчик Клупов: КНР и Россия могут углубить сотрудничество в военной сфере и космосе

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Совместные учения России и КНР

Россия и Китай могут углубить сотрудничество в космосе и военной сфере, заявил в беседе с ИА SM.News ветеран разведки Рустем Клупов. По его словам, страны могли бы совместно использовать космическую группировку спутников. Другим перспективным направлением является связь, отметил Герой России.

Количество боеприпасов, конечно, хотелось бы увеличить. Калибр у нас совпадает. Связь, прицелы, совместное использование космической группировки спутников. Очень много моментов, по которым мы с Китаем смогли бы дружить более тесно, — отметил Клупов.

Военный эксперт считает, что в ходе встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина главы государств обговорили много нюансов дальнейшего сотрудничества. Тот факт, что их разговор за закрытыми дверями продлился 4,5 часа, о многом говорит.

Австралийский генерал Мик Райан ранее сообщил, что Украину ждут большие проблемы из-за возможного углубления сотрудничества между Россией и Китаем в сфере разведданных. По его словам, после переговоров Путина и Си Цзиньпина Москва может начать получать от китайских источников дополнительную информацию об украинской стороне, что даст ей больше пространства для военных и политических маневров.