Военный оценил шансы нападения Польши на российские войска Полковник Алёхин: Польша побоится напасть на российские войска на Украине

Фото nato/flickr.com

Варшава не станет нападать на российскую армию на Украине, страшась ответного удара. Об этом заявил в интервью порталу «Украина.ру» полковник запаса Геннадий Алёхин. Он полностью отверг вероятность атаки Польши — напрямую или прокси-силами — на Вооружённые силы РФ.

Это чисто пропагандистские заявления неадекватных польских и украинских лидеров. Никуда Польша не сунется. Кишка тонка, — сказал полковник.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факты указывают, будто бы Польша имеет план экспансии на Украину. При этом увязка своих действий с осуществлением российской спецоперации является лишь предлогом.

В свою очередь, политолог Сергей Марков заявил, что Польша захотела стать основным игроком в Восточной Европе, чтобы претендовать на статус великой державы, если РФ потерпит поражение на Украине. По его словам, расчёт Варшавы прост: всеми силами помогать киевскому режиму и дождаться поражения российский войск. Марков отметил, что сейчас польские власти вдохновляет не самый успешный первый этап специальной военной операции.