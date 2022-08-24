Военный обозреватель назвал глупостью угрозы Трасс применить ядерное оружие Военный обозреватель Литовкин назвал глупостью угрозы Трасс применить ядерное оружие

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Лиз Трасс

Угрозы главы МИД Великобритании Лиз Трасс применить ядерное оружие являются глупостью, заявил «Царьграду» военный обозреватель Виктор Литовкин. В ответ на заявление британского министра он привел в пример английскую поговорку: живущие в стеклянном доме не должны бросаться камнями. Эксперт напомнил, что у Лондона, по сути, нет даже своих ракет, а те, что стоят на атомных подлодках, американские.

Великобритания — это остров. Достаточно одной русской ракеты «Авангард» или «Сармат», чтобы от него не осталось даже утеса. Есть английская поговорка: живущие в стеклянном доме не должны бросаться камнями, — заявил эксперт.

Литовкин назвал высказывание Трасс глупостью и уточнил, что у Великобритании нет собственных ракет, она обладает только боеголовками, которые стоят на американских ракетах и в американских атомных подлодках. По его мнению, Трасс не понимает, каким оглушительным будет ответ на ядерные действия Лондона.

Претендующая на кресло премьер-министра страны глава британского МИД Трасс заявила, что если будет нужно, она готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия. Такова обязанность человека, занимающего пост премьера, отметила она в ходе выступления в Бирмингеме.