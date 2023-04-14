«Военный налог» в России: сколько будем платить, когда введут, кто против В Госдуме уже всё подсчитали: если каждый военнообязанный сделает отчисление, зарплата бойцов вырастет в два раза

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вести «военный налог» для всех российских мужчин предложил депутат Госдумы Олег Нилов. По его мнению, таким образом можно будет собирать дополнительно 60 млрд рублей в месяц. Эти деньги предполагается направить на выплаты российским военнослужащим, участвующим в СВО. Парламентарий считает, что это повысит привлекательность военной службы для добровольцев и позволит решить многие вопросы с обеспечением военных. NEWS.ru выяснил, скоро ли могут ввести «военный налог», сколько и по какой схеме надо будет платить, как воспримут такой налог рядовые россияне, и поискал исторические аналогии.

Что такое «военный налог» и почему его надо будет платить

Олег Нилов предложил обязать всех россиян-мужчин призывного возраста, не участвующих в боевых действиях на Украине, выплачивать налог в размере 2-3% (дополнительно к НДФЛ).

«Это примерно одна-две тысячи рублей с каждого из 40 миллионов мужчин, не принимающих участия в СВО. Получается порядка 60 миллиардов рублей в месяц. Речь идет не об увеличении поступлений в бюджет, а об их именно целевом направлении каждому участнику СВО», — заявил депутат.

По его мнению, таким образом можно будет решить вопросы с обеспечением, а также выплачивать «по 400–500 тысяч в месяц вместо нынешних 200–300 тысяч», что повысит привлекательность службы для добровольцев.

«Это меняет мотивирующие условия для людей, которые могут пойти на СВО добровольцами», — считает Нилов.

NEWS.ru спросил Олега Нилова, можно ли собирать такой налог и с мигрантов, работающих в России. «Нужно!» — ответил депутат. По нашей просьбе парламентарий сформулировал главные, на его взгляд, аргументы в пользу введения «военного налога» в России:

Военнослужащие смогут получать дополнительно адресные 200–300 тыс. руб. в месяц;

Эти средства позволят участникам СВО, включая добровольцев, самим обеспечить себя всем необходимым, в том числе коптерами, тепловизорами, амуницией и пр;

Зарплата участников СВО вырастет до 400 тыс. руб., что позволит привлечь профессиональных добровольцев, а не думать о призыве и мобилизации.

По какой схеме предлагается платить «военный налог»

Как пояснил парламентарий в беседе с NEWS.ru, он предлагает взимать эти деньги с россиян не как обычные налоги, а по примеру дополнительного налога к НДФЛ для богатых, который через специальный «Фонд Добра» направляется «на адресное лечение детей».

«Собранные средства направляются прямо каждому участнику СВО, включая добровольцев, без Минфина, Минобороны, на личный счет. В этом принципиальная основа идеи», — подчеркнул Нилов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По его словам, это его личная инициатива. «Сейчас идея законопроекта обсуждается с коллегами по Госдуме, членами правительства, участниками СВО и военнообязанными», — пояснил депутат NEWS.ru.

Кто и почему не согласен с введением «военного налога» в России

Коллега Олега Нилова по нижней палате, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что введение «военного налога» повысит социальное напряжение.

«Эта инициатива вызовет только раздражение в обществе. У нас сегодня минимальный размер оплаты труда — 15 тысяч руб. Есть такие, кто живет целой семьей на несколько тысяч в месяц. После того как, получив зарплату или пенсию, оплатил услуги ЖКХ, купил лекарства, и на еду остаются копейки», — отметил Ярослав Нилов.

По его словам, «для депутата, который эту инициативу предложил, одна-две тысячи рублей — не деньги, может быть, чего нельзя сказать о многих жителях страны».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Поэтому вводить такой налог — это лишь повысить градус социальной напряженности, вызвать раздражение, ничего более. При том уровне безработицы, при том уровне зарплат и пенсий не надо всех мерить только по депутатской зарплате», — отметил собеседник NEWS.ru.

По словам директора Левада-Центра (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента) Дениса Волкова, одна-две тысячи рублей являются небольшой суммой только для жителей крупных городов.

«Для крупнейших городов две-три тысячи — это не такие большие деньги. Но большинство у нас живет за пределами крупных городов. Для них это довольно ощутимые деньги. Получается, что одной рукой государство дает: повышает пенсии, пособия, дает выплаты, что было встречено очень хорошо, потому что для большей части наших сограждан это ощутимая прибавка. А другой рукой, получается, сразу будет забирать», — рассуждает социолог.

Готовы ли россияне помогать военным рублем?

По данным портала «Сбериндекс», медианная зарплата в России в феврале 2023 года составляла 42 тыс. руб. Тем не менее идея помощи военным в российском обществе пользуется популярностью.

«Значительная часть людей готовы чем-то поделиться ради успехов российской армии. У нас уже что-то сдавали на поддержку бойцов около четверти населения. А в принципе готово какой-то процент от дохода отдавать, если правительство с такой просьбой обратится, порядка 40%. В том числе, если брать только мужчин, — около половины», — сообщил Волков.

Эпоха Петра I: император первым в России ввел военные сборы

В Новое время военные налоги в России первым ввел Петр I. Как пишет Василий Ключевский в «Курсе русской истории», во время войны со шведами первому русскому императору остро не хватало средств. «Финансовые затруднения стали особенно тяжелы с начала Северной войны... Регулярная армия и флот потребовали новых средств: введены были новые военные налоги, деньги драгунские, рекрутские, корабельные, подводные; драгунская подать на покупку драгунских лошадей, падавшая и на духовенство, доходила до 2 рублей с сельского двора и до 9 рублей с посадского на наши деньги».

Фото: Russian Look/Global Look Press Петр I

Ключевский отмечает, что в военных целях использовалось и косвенное налогообложение, при этом петровские фискалы-«прибыльщики» выдумывали самые изощренные меры.

«Новые налоги, как из худого решета, посыпались на головы русских плательщиков. Начиная с 1704 года один за другим вводились сборы: поземельный, померный и весчий, хомутейный, шапочный и сапожный — от клеймения хомутов, шапок и сапог, подужный, с извозчиков — десятая доля найма, посаженный, покосовщинный, кожный — с конных и яловочных кож, пчельный, банный, мельничный — с постоялых дворов, с найма домов, с наемных углов, пролубной, ледокольный, погребной, водопойный, трубный — с печей, привальный и отвальный — с плавных судов, с дров, с продажи съестного, с арбузов, огурцов, орехов, и „другие мелочные всякие сборы“», — отмечает Ключевский.

Британия: подоходный налог родился как военный

Подоходный налог, который стал изобретением европейских финансистов XVIII века, первоначально появился именно как налог военный. Первопроходцами были англичане, которым стало не хватать традиционных поступлений в бюджет на фоне Французских революционных войн — серии масштабных военных конфликтов с 1792 по 1802 год. Они возникли в результате Великой французской революции, когда молодая республика босила вызов монархиям в лице Великобритании, Австрии, Пруссии и России.

«Большинство историков скажут вам, что датой создания современной системы подоходного налога является 1799 год, когда премьер-министр Великобритании Уильям Питт — младший официально ввел подоходный налог после бюджетного заседания в декабре 1798 года. Этот вводный подоходный налог был разработан для оплаты войны с французами. Деньги пошли на закупку оружия и снаряжения, — отмечает портал bebusinessed.com. — Этот налог был прогрессивным, он менялся в зависимости от вашего уровня дохода. С работников с низким доходом взималось 2 пенса на фунта (1/120), в то время как с работников с более высоким доходом взималось 10%».

Фото: John Hoppner/Public domain/Wikimedia Commons Уильям Питт - младший

Знаменитая система подоходного налога Питта действовала между 1799 и 1802 годами. После Амьенского мира подоходный налог был отменен новым премьер-министром Генри Аддингтоном, но ненадолго: в 1803 году Великобритания возобновила военные действия с Францией, и Аддингтон вернул подоходный налог. Он оставался в силе в течение 13 лет и был отменен в 1816 году, через год после поражения Наполеона при Ватерлоо.

Историки отмечают, что подоходный налог воспринимался британским обществом именно как военный (и по сути был таковым). «В начале 1800-х годов в Великобритании было много ярых противников подоходного налога. Эти люди считали, что он должен использоваться только для финансирования войн и не использоваться в мирное время». После того как налог был отменен в 1816 году, налоговые записи были публично сожжены.

США: войны подстегивали налоги

Первый подоходный налог, введенный в США на общенациональном уровне, также был именно военным. Его ввели северяне в начале Гражданской войны. «В 1861 году федеральное правительство США ввело свой первый подоходный налог с населения на военные нужды своих граждан. Правительству нужны были деньги, чтобы сражаться с конфедератами. В то время подоходный налог составлял 3% от всех доходов свыше 800 долларов США (что составляет около $21 105 в пересчете на 2015 год). В 1862 году был введен специальный подоходный налог военного времени. Его отменили только в 1872 году.

Вступление Соединенных Штатов в Первую и Вторую мировые войны каждый раз сопровождалось повышением налогообложения. Еще в 1913 году, после военной операции американцев на Кубе, в конституцию США даже внесли поправки, чтобы вернуть туда положение о подоходном налоге. Первоначально ставка была весьма низкой — от 1% до 7%. После нападения Японии на Перл-Харбор в 1941 году подоходный налог (его называли Victory Tax — «налог на победу») фактически превратился в массовые отчисления американцев на военные нужды.

Фото: Scherl/Global Look Press Перл-Харбор, 1941 год

Примерно в то же время в Америке стало набирать обороты так называемое «движение сопротивления военным налогам» (War Tax Resistance). Во время войны во Вьетнаме оно достигло пика и, по утверждению самих активистов, привлекло в свои ряды «десятки тысяч человек». Эти люди из принципа отказывались платить подоходный налог, называя его военным. Государство считает их обычными налоговыми уклонистами.

СССР: каким был военный налог во время Великой Отечественной войны

В СССР во время Великой Отечественной войны действовал военный налог — сбор с населения, введённый 1 января 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1941 года. Он пришел на смену временным надбавкам к подоходному и сельскохозяйственному налогам, введенным в первые месяцы войны.

К уплате налога привлекались советские граждане мужского и женского пола, достигшие 18 лет и вплоть до пенсионного возраста. Речь шла именно о тех, кто не был призван в армию. Исключение делалось для фронтовиков, членов их семей и инвалидов войны и труда 1-й и 2-й групп. Мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 платили военный налог лишь в том случае, если они имели самостоятельные источники дохода.

Фото: Russian Look/Global Look Press

Колхозники и «единоличники» (крестьяне, не вступившие в колхоз) уплачивали налог по твёрдой ставке (от 150 до 600 рублей с человека в год), которая различалась по регионам. С рабочих и служащих налог взимался в зависимости от зарплаты: от 10 рублей в месяц — при годовом заработке до 1800 рублей, и до 225 рублей в месяц — при годовом заработке свыше 24 тысяч рублей.

Историки признают: военный налог превысил все другие налоговые платежи населения. За годы войны он принес в бюджет более 72,1 млрд рублей (14 млрд — за первый год, далее — 17 млрд, 20,7 млрд и 20,3 млрд соответственно). 6 июля 1945 года Указом Президиума ВС СССР военный налог отменён.

Украина: военный налог действует с 2014 года

В XXI веке военный сбор действует на территории Украины. Он был введен президентом Петром Порошенко в августе 2014 года как временный и с тех пор постоянно продлевается.

Это подоходный налог в размере 1,5%. Военный сбор выплачивают физические лица-резиденты, которые получают доходы как на Украине, так и за рубежом, физические лица — нерезиденты, которые получают доходы на Украине, а также налоговые агенты. По итогам 2020 финансового года он принес в украинский бюджет 21,2 млрд гривен.

Средства идут на нужды украинской армии. При этом в стране периодически поднимают вопрос о повышении ставки до 3%, а также о введении дополнительного налога на финансирование ВСУ. Но пока размер налога остается прежним.