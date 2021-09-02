Военный лётчик жёстко ответил на истерику поляков о российской авиации

Польские журналисты допускают грубую ошибку, когда говорят о морально устаревшей технике российской авиации и что большая часть самолётов исчерпала свой ресурс. Об этом изданию «ПолитРоссия» рассказал заслуженный лётчик РФ Владимир Попов.

Жизненный цикл авиационной техники не привязан к календарю. Есть ресурс календарный, а есть ресурс по часам налёта. Это, как говорится, две большие разницы. Если самолёт совершает не так много полётов, то его технический потенциал сохраняется, — отмечает военный эксперт.

При этом о старении техники можно говорить лишь только в том случае, когда она не справляется с выполнением оперативных или тактических задач, считает заслуженный лётчик. Однако на данный момент, абсолютно все российские самолёты отвечают требованиям. Этого удалось достичь благодаря модернизации вооружения и техники, которую производят специалисты.

Кроме того, обновлённые самолёты могут дать достойный отпор любому, даже самому сильному противнику. Этого удалось достичь благодаря созданию новых видов истребителей на базе старых, которые по своим характеристикам не уступают самолётам пятого поколения. И, по мнению Попова, это решение помогает сэкономить бюджету страны значительную сумму денег.

Мы не делаем гигантских шагов, не рвём штаны любой ценой. Мы работаем планово, исходя из потребностей сегодняшнего дня, — заметил военный специалист.

Военный лётчик считает, что польские журналисты не знают реального положения дел в России, поэтому им следует посетить международные военные выставки, такие как МАКС-21 и «Армия-2021», чтобы больше не делать неуместных заявлений.

Ранее в Польше сравнили спрос на российский Су-57 и американский F-35. Так, ситуация с продажами российского истребителя пятого поколения Су-57 намного хуже, чем со спросом на американский F-35 Lightning II, сообщает польское издание Defence24.