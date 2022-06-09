Военный лётчик рассказал, как ВС РФ уничтожают украинскую технику Военный лётчик Попов рассказал, как ВС РФ уничтожают украинскую технику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой истребитель четвёртого поколения МиГ-29

Российская армия системно атакует передний край позиций ВСУ и бьёт по оперативно-тактическим резервным подразделениям, рассказал военный лётчик Владимир Попов «ПолитЭксперту». Именно эти подразделения поставляют боеприпасы, топливо, продовольствие и оружие к линии фронта. Особенно Попов отметил бронетанковую технику и реактивные системы залпового огня.

Это и Польша поставляет, и американцы, и румыны. С миру по нитке, но техника у Украины всё-таки появляется, несмотря на то, что мы достаточно эффективно её боевой потенциал ослабляем. Следующий рубеж начинается со стратегических запасов, — сказал Попов.

Он также объяснил, что Россия использует крылатые ракеты воздушного и корабельного базирования для ударов по дальним областям — Луцкой, Житомирской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской. В них сосредоточены большие запасы материальных средств. Помогает распознавать цели новая система лазерного обеспечения космической разведки, добавил Попов.

Тем временем депутаты Европарламента абсолютным большинством поддержали резолюцию о дальнейших поставках оружия Украине через Европейский фонд мира. За проголосовали 438 парламентариев, против — 65. Накануне страны Европы согласовали новый пакет помощи Украине в размере 2 миллиардов евро.