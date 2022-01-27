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Военный лётчик объяснил, зачем самолёты летают у чужих границ

Лётчик Попов: самолёты у чужих границ отслеживают работу ПВО
16:04, 27 января 2022
Военный лётчик объяснил, зачем самолёты летают у чужих границ Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Самолёты у чужих границ отслеживают работу ПВО, объяснил генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов «ПолитРоссии». Он рассказал, что и сам иногда летал над нейтральными водами, отключая передатчик «свой-чужой», когда выполнял спецзадания.

Прямо сейчас самолёты НАТО работают точно так же. <...> И то, что мы их иногда не замечаем, — это исключительно наша проблема. И если мы хотим их отслеживать, мы должны включать определённые силы и средства ПВО, радиолокационные станции и пеленгаторы. Или вести определённую оперативно-тактическую разведку. Их же задача — выявлять, где у нас стоит и на каких частотах работает та или иная радиостанция, радиопеленгатор или радиолокационный комплекс, — сказал Попов.

Он добавил, что регулярные полёты зарубежных самолётов возле наших границ в попытках изучить систему ПВО — это обычная рабочая обстановка.

Ранее около границы России и Украины был замечен разведывательный самолёт НАТО из состава ВВС США Boeing E-8C. По данным сайта авиационного мониторинга Flightradar, он взлетел с территории Польши. Также в этот день над Украиной был замечен ещё один самолёт-разведчик США Boeing RC-135W Rivet Joint. Воздушное судно прошло по такому же маршруту.

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