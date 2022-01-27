Военный лётчик объяснил, зачем самолёты летают у чужих границ

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара пригласила на дипломатический форум в Анталье главу МИД и спецпредставителя Армении по нормализации с Турцией, сообщает TRT Haber. По словам дипломата, армянская сторона подтвердила возможность участия приглашённых лиц в работе форума в Анталье.

Пашинян заявил, что приглашённые нами лица могут принять участие в работе форума. Мы будем рады. Это станет частью шагов по укреплению доверия, — сказал Чавушоглу. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян...