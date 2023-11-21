Военный историк рассказал, как Беленко смог незаметно улететь из СССР Военный историк Кнутов: Беленко осуществил побег благодаря характеристикам МиГа

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Виктор Беленко

Перебежчик Виктор Беленко смог незаметно пролететь из СССР в Японию благодаря техническим характеристикам самолета МиГ-25, заявил NEWS.ru военный историк Юрий Кнутов. По его словам, это уникальный для своего времени разведывательный самолет, за которым охотился весь мир.

Нашим летчикам предлагали награду в $1 млн, звание полковника американской армии и другие льготы, но предателей не находилось. Летчики возвращались и рассказывали об этих попытках вербовки. Беленко был двуличным человеком, когда услышал эти истории, сделал все, чтобы перевестись на Дальний Восток, где находились самолеты МиГ-25, и обогатиться, — рассказал он.

Кнутов рассказал, что перебежчик старался добросовестно выполнять свои обязанности, чтобы ему дали доступ к этому самолету. Он отметил, что Беленко полетел на малых высотах в сторону Японии, когда он все же получил свой лайнер и нашел удобный случай. Историк пояснил, что даже самые современные радиолокационные станции того времени наблюдали маловысотные цели от 100 метров и больше.

Беленко знал это хорошо и во время полета пошел на предельно малые высоты, отключил ответчик и долетел до Японии, где сумел приземлиться, — пояснил он.

Ранее стало известно, что Беленко умер в США почти два месяца назад. В момент кончины рядом с ним находились его сыновья от брака с американкой Том и Пол.

Заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал, что предательство Беленко негативно повлияло на боеготовность и боеспособность тогдашних вооруженных сил. По его словам, поступок Беленко также плохо отразился на психологическом состоянии всего летного состава, которому перестали доверять.