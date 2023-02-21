Военный эксперт: Зеленский пытается вбить клин в отношения России и Китая Военный эксперт Подоляка: Зеленский пытается вбить клин в отношения России и Китая

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

«Мирный план» Зеленского на самом деле пытается стать «яблоком раздора» для мирового сообщества, считает военный эксперт Юрий Подоляка. По его словам, украинский лидер требует от Китая отказаться от военной помощи России, но эта глупая попытка вбить клин в отношения Пекина и Москвы ничем не закончится. В беседе с «ПолитЭкспертом» он уточнил, что Зеленский ориентируется в первую очередь на западную общественность, которая составляет лишь 20% всего населения планеты, а КНР пытается приплести для весомости.

Зеленский собирается сообщить о своем плане западной общественности, которая составляет 20% мирового населения, а Китай приплетает для весомости. Дескать, не только Запад поддерживает Украину тяжелым вооружением, но еще есть якобы Пекин. Это глупая попытка вбить клин между КНР и Россией ничем не закончится, — заявил Подоляка.

Военный эксперт добавил, что Зеленский намерен провести международную мирную конференцию по Украине, где презентует собственную инструкцию по спасению человечества. По его мнению, куда более важными для истории Украины окажутся послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и будущее заявление Китая, которое также ожидается в ближайшие дни.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев не имеет свидетельств того, что Пекин оказывает военную помощь Москве. По его словам, в Китае понимают, что союзничество с Россией приведет к третьей мировой войне, и не спешат поставлять стране оружие.