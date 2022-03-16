Военный эксперт заявил об ослаблении обороны Одессы

Военный эксперт и блогер Михаил Онуфриенко заявил, что оборона Одессы становится слабее, из неё уходят преподаватели военных училищ и тыловое обеспечение. В разговоре с ИА SM-News он сослался на информацию, полученную от тех, кто «выполняет приказы».

Поступило подтверждение от людей, которые выполняют приказы, что из Одессы выводятся тыловики и преподаватели военных училищ. Они выводятся в Киев, а ночью поступила информация, что они также направляются на выселение в Кировоградскую область — туда, где расширяется идущая с юга группировка российских войск, — сказал Онуфриенко.

По его мнению, это значит, что Киев не сможет получать нужное количество подкреплений даже с западной Украины.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что НАТО продолжит поставлять оружие Украине. Он отметил, что поставки будут вестись по разным направлениям.

В свою очередь Вашингтон призвал все страны мира, в том числе и Китай, обозначить свою позицию по ситуации на Украине. По словам постпреда США при НАТО Джулианны Смит, сегодня нельзя «притворяться нейтральными» по отношению к данному конфликту. При этом Смит призвала страны мира занять сторону «основанного на правилах мирового порядка».