Военный эксперт заявил о подготовке США к новой войне Военэксперт Борзенко: США готовятся к войне с Китаем в Тихом океане

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

США укрепляют свои позиции в Тихоокеанском регионе, предполагая, что возможен конфликт между Тайванем и Китаем, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Борзенко. По его словам, это позволит Вашингтону перекрывать отдельные участки океана.

США укрепляют свои позиции в Тихоокеанском регионе, предполагая, что конфликт между Тайванем и Китаем возможен. У американцев вообще большое количество баз на разных островах. А ракеты позволят перекрывать отдельные участки океана, ракеты будут противокорабельные. США считают, что в Тихоокеанском пространстве возникнет конфликт, в котором им придется участвовать, это делается против Китая и Северной Кореи. Стоит отметить, что Россия патрулирует также районы Тихого океана совместно с Китаем, — говорится в сообщении.

Ранее Китай официально принял более жесткую формулировку в отношении Тайваня, опубликовав бюджетные данные. Она была озвучена в рамках доклада, представленного премьером Госсовета КНР Ли Цяном на открытии Всекитайского собрания народных представителей.

31 декабря председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении к нации заявил, что воссоединение материкового Китая с Тайванем является не чем иным, как исторической необходимостью. Он призвал не прекращать поддержку Гонконга и Макао в использовании их собственных преимуществ для сохранения долгосрочного процветания и стабильности, одновременно «улучшая интеграцию в общее развитие страны».