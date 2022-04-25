Военный эксперт заявил о подготовке морпехов США к войне в Европе

Морпехи США готовятся к войне с Россией в Европе, заявил военный эксперт Калеб Ларсон. По его словам, в 2022 году НАТО проводит сразу несколько военных учений в Норвегии, передаёт «ПолитРоссия». Ларсон отметил, что Корпус морской пехоты США начал перевооружаться из-за угрозы со стороны Китая, но ситуация изменилась в связи с военной операцией на Украине.

ВМС и морская пехота США готовятся к войне в Европе. В свете спецоперации России на Украине взаимодействие с союзниками в Европе становится всё более важным для американской безопасности. <...> Хотя Корпус морской пехоты и флот США хотели бы сосредоточиться исключительно на угрозе, исходящей от Китая, Россия ещё долго будет представлять серьёзную и реальную опасность, — считает специалист.

Ранее министр армии США Кристин Уормут заявила, что военнослужащие сухопутных войск следят за спецоперацией РФ на Украине и учитывают информацию о её ходе при проведении учений в штате Калифорния. Она добавила, что «инструкторы армии США уже используют уроки, извлечённые» из спецоперации России на Украине.

Также сообщалось о совместных военных учениях США и Японии на северном японском острове Хоккайдо. Они пройдут в течение двух недель с сентября по октябрь и станут самыми масштабными учениями, проводимыми с участием морпехов США на территории Японии.