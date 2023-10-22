Военный эксперт заявил, что США потеряли Арктику Военный эксперт Дандыкин заявил, что США потеряли контроль над Арктикой

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Строительство морского порта Лавна на маршруте Северного морского пути

США хочется, чтобы Северный морской путь принадлежал им, потому что в Вашингтоне понимают, что теряют контроль над Арктикой, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, Россия и Китай сами определят, куда идти и в каком направлении. Военный эксперт отметил, что Северный морской путь является перспективным маршрутом, который выгоден обеим странам.

Он короче и дешевле, по большому счету безопаснее. У Китая есть интерес к этому маршруту, потому что они рассматривают все пути, которые выгодны для экономики. Сотрудничество России и Китая очевидно, отсюда и заявление президента России, что в ближайшие годы Северный морской путь будет круглогодичным. А США хочется, чтобы это была их дорога. Сплошь политизированное заявление. Уж Китаю и России решать, что делать на Северном морском пути, — сказал Дандыкин.

Учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, военный эксперт подчеркнул необходимость обезопасить торговые пути.

Ранее председатель военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр заявил, что укрепление российско-китайского сотрудничества повышает риск возникновения конфликта с НАТО в Арктике. Он утверждает, что по Северному морскому пути стало ходить все больше китайских гражданских судов, на борту которых присутствуют военные из этой страны.