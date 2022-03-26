Военный эксперт заявил, что Россия не планировала блицкриг

Военный эксперт Алексей Леонков заявил в разговоре с ИА SM-News, что Россия не планировала быстрое продвижение войск по Украине. По его словам, публикации журналистов о том, что российская армия достигнет границ со странами НАТО за три-четыре дня, направлены на западных обывателей.

Все эти публикации в СМИ о блицкриге предназначены для западного обывателя. Их специалисты до начала нашей спецоперации говорили, что мы за 72 или 96 часов добежим до украинской границы со странами НАТО. Они думали, что мы будем играть по тем правилам, что они придумали, — сказал Леонков.

Расположение украинских укреплений и складов говорит о том, что наступления ожидали со стороны Донбасса, добавил он. Северное и Южное направления оказались неожиданными для ВСУ. Также украинцы не готовились к «повсеместным» боевым действиям, считает Леонков.

Он отметил, что российская армия продвигается с «нормальной скоростью».

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ вышли к южным окраинам Новосёловки. Подразделения Луганской Народной Республики же продвинулись на пять километров, овладев населёнными пунктами Ивановка, Новосадовое и вышли на рубеж Терны.