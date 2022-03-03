Военный эксперт заявил, что Минск может нанести разрушающий удар по Киеву

Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с NEWS.ru прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что Украина может нанести превентивный ракетный удар по Белоруссии. Эксперт, сравнивая военные мощности двух стран, заметил, что Россия в случае необходимости защитит белорусские земли. Но при этом сам Минск может нанести разрушающий удар по Киеву.

По словам Литовкина, пока непонятно, какой ракетный удар украинцы могут нанести по Белоруссии.

У Украины есть ракеты «Точка» и «Точка У». Правда, ещё есть системы залпового огня, которые они называют «Ольха». «Точка» стреляет на 70 км, «Точка У» на 90 км. Поэтому превентивный удар, непонятно <...>. У Белоруссии есть «Искандер», летающий на 300 км, у них есть системы «Полонез», так что ответный удар будет разрушающий для Украины. Превентивный удар они, конечно, могут нанести, но ответный будет сокрушающий. Трепаться вот этот Данилов может сколько угодно, но он должен понимать, что за этим последует. Но поскольку они безбашенный народ, он, видимо, не хочет понимать этого. Просто пиарится, демонстрируя свою крутость, но за этим ничего больше не стоит, — отметил спикер.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Её целью глава государства назвал демилитаризацию Украины. Минобороны РФ сообщило, что в первые часы были поражены и выведены из строя множество объектов украинской военной инфраструктуры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в республике приведены в готовность средства ПВО. По его словам, подобное решение было принято с целью не допустить ударов в спину российским военным. Лукашенко подчеркнул, что Минск не исключает провокаций от западных партнёров.