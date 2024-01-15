Военный эксперт высмеял «секретный план» войны Германии с Россией Баранец:«секретного плана» Бундесвера по столкновению с Россией не существует

Фото: Staff Sgt. Jose Rodriguez Guzman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Статья, в которой говорится о том, что немецкая армия якобы готовится в военному конфликту России и НАТО неслучайно появилась в сложное для Германии время, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, журналисты таким образом пытаются отвлечь население страны от внутренних проблем и призвать тратить еще больше денег на помощь Украине.

Автор статьи, в которой говорится о том, что немецкая армия якобы готовится в военному конфликту России и НАТО, является Юлиан Репке. Этот человек выступает как некий провокатор, и долгое время подливает масло в огонь, играя роль западного пропагандиста. Его «сенсационная статья» неслучайно появилась в тот момент, когда вся Германия стоит на ушах из-за забастовок и экономического кризиса. Главная задача — это отвлечь обывателей от внутренних проблем и настроить их против России, которая, по их словам, стремится начать войну со странами Балтики, ФРГ и так далее, — сказал Баранец.

Эксперт напомнил, что российская армия ведет ожесточенные бои в зоне СВО, поэтому России нет смысла начинать боевые действия со странами НАТО. По его мнению, информация о плане Бундесвера абсурдна, а данного «секретного документа» и вовсе не существует.

На данный момент Донецкая, Херсонская, Запорожская и Луганская области еще не полностью находятся под контролем ВС РФ. При этом у нас есть планы на освобождение Одессы и Николаева. Так зачем нам наступать на карликовые республики Прибалтики? Любой школьник, задумавшись, поймет все абсурдность этого заявления. Также вызывает подозрения сам факт того, что такой секретный и важный документ попал в руки обычного журналиста. Таким образом становится очевидно, что людей этим материалом хотят настращать и призвать тратить больше денег на помощь Украине, — заключил Баранец.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал сообщения о военном столкновении России и НАТО вбросом. Он также усомнился в достоверности подобных сообщений. По его словам, спецслужбы НАТО не допустили бы утечку таких данных.